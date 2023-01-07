Заявку на социальную помощь можно подать через портал "Дія": кого это касается

Кабинет министров внес изменения в порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми. Заявки на социальную помощь можно подать через портал "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 6 января 2023 г. №11 .
Согласно документу, при наличии технической возможности средствами Портала "Дія" можно подать заявление по назначению:
Напомним, Кабинет министров продлил на период военного положения автоматическую выплату социальных пособий только части украинцев. Остальные с 1 января 2023 года придется подавать документы.
С 1 января нужно обращаться с соответствующими документами в органы соцзащиты тем украинцам, выплаты которым базируются на материальном (имущественном) состоянии. В частности, это помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям.