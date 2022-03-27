Заявки на 6500 гривен уже подали 4 млн украинцев, деньги получили 2,7 млн человек

По состоянию на 27 марта 4 млн украинцев подали заявки на єПідтримку в "Дія", уже получили деньги 2,7 млн человек. Всего выплачено из бюджета 17,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации ( Минцифры ).

Напомним, услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия:

"Зачисление средств продолжаются. Успейте подать заявку в "Дія" до 31 марта включительно, чтобы получить 6500 гривен Підтримки", - говорится в сообщении.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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