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Заявки на 6500 гривень вже подали 4 млн українців, кошти отримали 2,7 млн осіб

Фото: заявку на 6500 гривень можна подати до 31 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 27 березня 4 млн українців подали заявки на єПідтримку в Дії, вже отримали кошти 2,7 млн осіб. Усього виплачено з бюджету 17,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри).

"Зарахування коштів продовжуються. Встигніть подати заявку в Дії до 31 березня включно, щоб отримати 6500 гривень єПідтримки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії:

Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Київська, Житомирська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та місто Київ.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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