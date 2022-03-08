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Заявки на 6,5 тысяч гривен помощи уже подали 700 тысяч украинцев

Автор: Александр Белоус

Заявки на получение 6500 гривен через программу єПідтримка в приложении "Дія" уже подали 700 тысяч украинцев из зон боевых действий. Средства можно потратить на что угодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Утром запустили услугу и уже приняли более 700 000 заявок на поддержку. Денежная помощь составляет 6 500 грн", - написал он.

По его словам, получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФОПы всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФОПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.

Заявки могут подавать жители следующих регионов:

  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • г. Киев
  • Луганская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Черниговская область

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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