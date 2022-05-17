Заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена в июне, - Макрон

Главы государств и правительств стран Евросоюза рассмотрят заявку Украины во время саммита, который пройдет в июне.

Об этом в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.

Он также подчеркнул, что "Украина уже является частью европейской семьи".

"Заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне", - заявил Макрон.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Он предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

Также мы писали, что 16 мая, Еврокомиссия получила все ответы на опросник, который заполнила Украина. Его должна заполнить каждая страна, которая хочет стать частью Евросоюза.

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