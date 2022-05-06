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Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен

Фото: работодатели смогут подать заявки на компенсацию 6500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На портале и в приложении "Дія" стала доступна услуга подачи заявок на получение работодателями компенсации за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. Речь идет о 6,5 тыс. гривен, которые предприниматели могут получить за каждого сотрудника из числа ВПЛ и с заработной платой не ниже минимальной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Программа поддержки трудоустройства внутренне перемещенных лиц предусматривает выплату денежной помощи в течение двух месяцев со дня начала работы нового работника.

Чтобы получить средства, работодателю нужно стоять на учете как плательщику единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать налоговую отчетность за 4 квартал 2021 или весь 2021 год. Программа не распространяется на бюджетные организации или фонды социального страхования.

"Компенсации бизнесу за трудоустройство ВПО - это часть государственной стратегии по минимизации безработицы, особенно в регионах, где проживает больше всего внутренних переселенцев. Они смогут применить свои знания и умения и получить вознаграждение за свой труд. Зато бизнес привлечет к работе новые трудовые ресурсы, что будет способствовать его восстановлению и развитию", - говорится в сообщении.

Раньше Кабинет министров одобрил порядок предоставления работодателю компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц вследствие проведения боевых действий во время военного положения в Украине.

Компенсация расходов предоставляется в размере 6500 гривен ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которую работодателем уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Общая продолжительность предоставления компенсации расходов не может превышать двух месяцев со дня трудоустройства человека.

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Кабинет Министров Украины