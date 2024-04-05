Заявка у два кліки. В Міноборони анонсували смарт-мобілізацію в Україні

"Наступний етап - це можливість у два кліки подати заявку на мобілізацію: "Я хочу стати оператором дронів", "Я хочу стати артилеристом" тощо", - сказала вона.

За словами заступниці голови Міноборони, важливиим є саме рекрутинговий підхід, бо коли людина буде розуміти весь свій маршрут у війську і зможе його контролювати шляхом власного вибору, то питання щодо електронних повісток, самого факту їхнього існування відпаде само по собі.

"Я вважаю, що людина має мати можливість мобілізуватися або підписати контракт саме до такого командира, якому він чи вона довіряє. Це - цільовий рекрутинг. Цивільна аналогія: коли після випуску з вишу за кращих студентів борються працедавці", - додала вона.

Черногоренко зазначила, що ЗСУ наразі - це найбільший працедавець у країні і він може боротися за найкращих людей із цивільного життя "і тоді ми станемо ще швидшими і ще технологічнішими".

"До речі, армія зараз неабияк наситилися цивільною експертизою, цивільними звичками, культурою цивільною. В армії служать люди з великих компаній. Так, у мене в команді працює військовослужбовець, який повернувся з Каліфорнії, де будував стартапи. Він просто сів у літак, повернувся в Україну і мобілізувався в 47-у бригаду. І все. Тут більше нічого не можна сказати. Це приклад, як цивільні люди збагачують армію. І це збагачення треба "ловити", - зауважила вона.