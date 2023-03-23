UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Заяви Сі Цзіньпіна про мир не змінили бажання Путіна знищити Україну, - Білий дім

Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удари по Запоріжжю та Київській області, які завдала РФ, свідчать, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви та його заяви про мир не змінили бажання Кремля знищити Україну.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"(Президент РФ Володимир – ред.) Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - заявив Кірбі.

За його словами, заяви Путіна та Сі про необхідність зберігати суверенітет та дотримуватися Статуту ООН є іронічними.

"Тому він (Путін – ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир та припинення бойових дій в Україні", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі також наголосив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію Путіна та його режиму.

"Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку або зробити її здоровішою", - наголосив представник Білого дому.

Раніше в Білому домі заявили, що Китай не може бути неупередженим посередником між Україною та Росією. Пекін досі не засудив російське вторгнення та продовжує торгувати з Москвою.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав Москву з офіційним візитом. Глава Кремля незабаром заявив, що готовий частково схвалити так званий "мирний план" Китаю щодо України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дімСи ЦзиньпиньВторгнення Росії до України