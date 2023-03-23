Заяви Сі Цзіньпіна про мир не змінили бажання Путіна знищити Україну, - Білий дім

"(Президент РФ Володимир – ред.) Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу", - заявив Кірбі.

За його словами, заяви Путіна та Сі про необхідність зберігати суверенітет та дотримуватися Статуту ООН є іронічними.

"Тому він (Путін – ред.) точно не змінив своєї тактики після цієї "високої" риторики про мир та припинення бойових дій в Україні", - зазначив представник Білого дому.

Кірбі також наголосив, що Сполучені Штати негативно ставляться до будь-яких зусиль полегшити міжнародну ізоляцію Путіна та його режиму.

"Ми не підтримуємо жодних спроб зміцнити його економіку або зробити її здоровішою", - наголосив представник Білого дому.