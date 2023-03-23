Заявления Си Цзиньпина о мире не изменили желание Путина уничтожить Украину, - Белый дом

Удары по Запорожью и Киевской области, которые нанесла РФ, свидетельствуют, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"(Президент РФ Владимир – ред.) Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - заявил Кирби.

По его словам, заявления Путина и Си о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН являются ироническими.

«Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий в Украине", - отметил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.