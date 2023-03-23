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Заявления Си Цзиньпина о мире не изменили желание Путина уничтожить Украину, - Белый дом

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Четверг 23 марта 2023 01:55
Заявления Си Цзиньпина о мире не изменили желание Путина уничтожить Украину, - Белый дом Фото: координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Удары по Запорожью и Киевской области, которые нанесла РФ, свидетельствуют, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире не изменили желание Кремля уничтожить Украину.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"(Президент РФ Владимир – ред.) Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - заявил Кирби.

По его словам, заявления Путина и Си о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН являются ироническими.

«Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий в Украине", - отметил представитель Белого дома.

Кирби также подчеркнул, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.

Ранее в Белом доме заявили, что Китай не может быть беспристрастным посредником между Украиной и Россией. Пекин до сих пор не осудил российское вторжение и продолжает торговать с Москвой.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. Глава Кремля вскоре заявил, что готов частично одобрить так называемый "мирный план" Китая по Украине.

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