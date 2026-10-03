Заяви Путіна про успіхи РФ на фронті настільки нереальні, що нагадують галюцинації, - ISW

Путін стверджував, що у вересні російська армія захопила 1301 кв. км території України. Це, за його заявою, у 2,5 раза більше, ніж територіальні здобутки, про які Росія звітувала в попередні місяці.

Однак аналіз ситуації на фронті, проведений ISW, показує зовсім іншу динаміку.

"Заяви Путіна про успіхи російських військ на фронті у вересні 2026 року настільки далекі від реальності, що нагадують галюцинації" - йдеться у звіті.

За даними інституту, у вересні російські війська зазнали чистих територіальних втрат у розмірі 80,81 кв. км.

Тобто йдеться не про захоплення понад 1300 кв. км, як заявив Путін, а про протилежну тенденцію - за підсумками місяця російська армія втратила більше території, ніж отримала.

Аналітики також окремо врахували випадки, коли російські військові просунулися на певних ділянках, але не змогли встановити над ними контроль. Навіть за такого підходу результат залишається протилежним заявам Кремля.

З урахуванням таких проникнень чисті територіальні втрати російських військ у вересні становили 175,18 кв. км, зазначає ISW.

Яка мета Кремля

В інституті вважають, що заяви Путіна створюють викривлену картину бойових дій. За оцінкою аналітиків, вони формують уявлення про нібито масштабний російський наступ, який охоплює весь фронт.

В ISW назвали такі твердження частиною когнітивної війни Кремля, спрямованої на те, щоб представити російський наступ значно масштабнішим, ніж він є насправді.

Водночас аналітики наголосили, що не можуть оцінити, чи знає Путін про невідповідність озвучених ним цифр реальній ситуації. В ISW припускають, що диктатор може просто отримувати викривлені дані про перебіг бойових дій.

На думку аналітиків, це може бути пов'язано з культурою приховування невдач і подання керівництву зручної інформації, яка, за їхньою оцінкою, глибоко вкорінена в російській військовій командній структурі.