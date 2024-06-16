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Заяви Путіна про "мирні переговори" відкидають мораль та здоровий глузд, - Білий дім

Фото: радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Так звані "мирні" пропозиції російського диктатора Володимира Путіна відкидають мораль та здоровий глузд. Саміт миру України є ядром миротворчого процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана на саміті миру.

"Ми нещодавно почули візію Путіна щодо миру. Він сказав, що Україна не лише повинна відмовитися від територій, які Росія зараз окупувала, але й Україна повинна покинути додаткові суверенні території, перш ніж Росія погодиться вести переговори. Україна повинна роззброїтися, щоб Росія потім могла вести свою агресію знову. Це безвідповідально, це відкидає Статут ООН, основну мораль та здоровий глузд", - заявив він.

Салліван наголосив, що саміт миру - це правильний погляд на мир та шлях до нього 

"Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир. І це принципи Статуту ООН, це принципи міжнародного права, принципи суверенітету, територіальної цілісності та неможливості завоювання однієї держави іншою", - додав радник президента США.

 

 

Що заявив Путін

Напередодні саміту миру України у Швейцарії російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною та робить "реальну мирну пропозицію". Путін висунув вимоги до України, зокрема щодо територіальних поступок.

Детальніше про ультиматум Путіна та чому Україна не піде на вимоги Росії - у нашому матеріалі.

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