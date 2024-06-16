Заявления Путина о "мирных переговорах" отвергают мораль и здравый смысл, - Белый дом

"Мы недавно услышали видение Путина о мире. Он сказал, что Украина не только должна отказаться от территорий, которые Россия сейчас оккупировала, но и Украина должна оставить дополнительные суверенные территории, прежде чем Россия согласится вести переговоры. Украина должна разоружиться, чтобы Россия потом могла вести свою агрессию снова. Это безответственно, это отвергает Устав ООН, основную мораль и здравый смысл", - заявил он.

Салливан подчеркнул, что саммит мира - это правильный взгляд на мир и путь к нему.

"Этот саммит определил ядро того, каким должен выглядеть мир. И это принципы Устава ООН, это принципы международного права, принципы суверенитета, территориальной целостности и невозможности завоевания одного государства другим", - добавил советник президента США.