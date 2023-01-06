Заява про "припинення вогню" Росією на Різдво не заслуговує на довіру, - Боррель

"Кремль абсолютно не заслуговує на довіру, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме Росія розпочала цю незаконну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка виникає у всіх нас, - це скептицизм перед обличчям такого лицемірства", - заявив він.

Боррель закликав до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення Москвою військ та військової техніки з української території.

"За відсутності таких конкретних дій одностороннє припинення вогню виглядає як спроба Росії виграти час для перегрупування своїх військ та спробувати відновити свою підірвану міжнародну репутацію", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі. США також скептично ставляться до пропозиції Кремля щодо "різдвяного перемир'я".

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