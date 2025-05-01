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Заява Порошенка про Трампа і Путіна може негативно вплинути на міжнародну підтримку, - експерт

Четвер 01 травня 2025 19:41
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Заява Порошенка про Трампа і Путіна може негативно вплинути на міжнародну підтримку, - експерт Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Народний депутат Петро Порошенко під час конгресу Європейської народної партії публічно прирівняв президента США Дональда Трампа до Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політичного експерта Валентина Гладких.

Так, експерт зазначив, що поки Україна здобуває максимально вигідні умови в співпраці із США як у сфері економіки, так і безпеки, Петро Порошенко робить все можливе, щоб цю співпрацю зірвати.

"За словами Порошенка, так само, як Путін захопив Крим, Трамп хоче захопити Гренландію та Канаду. І такі заяви пішли в момент перед підписанням важливої угоди між Україною та США", - наголосив експерт.

На думку експерта, тим самим Порошенко зробив подарунок Путіну, прирівнявши його як злочинця до президента країни-союзника.

"Навряд чи це приємно це нашому стратегічному партнеру, особливо коли зараз від позиції Америки, зокрема, залежить чимало в подальшій долі нашої держави. Фактично Порошенко вкотре шкодить інтересам України. Цього разу на міжнародній арені", - зазначив політичний експерт.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко офіційно став обвинуваченим у справі про державну зраді.

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