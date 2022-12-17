Заява Медведєва про "військові цілі" РФ є частиною інформаційної операції, - ISW

Медведєв опублікував 16 грудня список того, що він назвав законними військовими цілями, до якого увійшли "збройні сили інших країн, які офіційно вступили у війну" в Україні.

Медведєв риторично засумнівався, чи означає військова допомога Заходу Україні, що члени НАТО вступили у війну проти Росії.

Медведєв, ймовірно, зробив ці коментарі у зв'язку з великомасштабними російськими ракетними ударами, намагаючись послабити західну підтримку України, розпалюючи побоювання ескалації між Заходом та Росією.

Раніше Медведєв робив цілеспрямовано підбурювальні коментарі на підтримку інших інформаційних операцій із тією ж метою.

Риторика Медведєва, як і раніше, не відповідає фактичної позиції Кремля щодо війни в Україні. Російські сили, звичайно, завдавали і, ймовірно, продовжуватимуть завдавати ударів по західній військовій техніці, яку розмістили в Україні, але в цьому немає нічого дивного, зазначають аналітики.

Нагадаємо, Медведєв уже почав визначити зенітно-ракетні комплекси Patriot, які можуть передати Україні в майбутньому "законні" цілі для РФ.

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