Заява Фіцо про припинення постачання електроенергії не вплине на енергозабезпечення України

"На мій погляд, серйозних загроз обіцянка Фіцо перервати електропостачання в Україну реально не несе. Ті обсяги, які Україна сьогодні обирає з Європейського союзу, ми легко зможемо компенсувати через інше підключення і максимум, що може статися, це Словаччина втратить гроші додатково до тих, які вона вже точно втратить від припинення транзиту газу", - сказав експерт.

Джерела видання в галузі підтвердили, що негативних наслідків через припинення постачання е/е зі Словаччини для України не буде.

"Зараз Україна може отримувати до 2,1 ГВт електроенергії з ЄС через чотири країни: Польщу, Угорщину, Словаччину та Румунію. Якщо одна з цих країн відмовиться від поставок, то необхідні обсяги в допустимих межах зможуть надати три інші країни", - сказав співрозмовник.