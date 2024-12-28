Заявление Фицо о прекращении поставок электроэнергии не повлияет на энергообеспечение Украины

"На мой взгляд, серьезные угрозы обещание Фицо прервать электроснабжение в Украину реально не несет. Те объемы, которые Украина сегодня выбирает из Европейского союза, мы легко сможем компенсировать через другое подключение и максимум, что может произойти это Словакия потеряет деньги дополнительно к тем, которые она уже точно потеряет от прекращения транзита газа", - сказал эксперт.

Источники издания в отрасли подтвердили, что негативных последствий из-за прекращения поставок э/э из Словакии для Украины не будет.

"Сейчас Украина может получать до 2,1 ГВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых границах смогут предоставить три другие страны", - сказал собеседник.