Завжди прибутково? Що треба знати про інвестиції в нерухомість, щоб не "промахнутись"

У 2025 році інвестиції в новобудови, комерційні приміщення та землю – серед найпопулярніших напрямків.

Як обрати потрібну нерухомість для інвестування – в матеріалі РБК-Україна .

Головне:

Як вибір нерухомості залежить від цілей інвестора?

Що варто перевірити перед вкладенням своїх заощаджень?

Які параметри треба дослідити при інвестуванні в будівництво, комерційну нерухомість або землю?

Які прогнози на ринку нерухомості щодо майбутніх трендів?

Новобудови, комерція та земля: де шукати вигоду у 2025

Попри війну та економічні ризики, нерухомість залишається популярним інструментом інвестування і найбільший попит сьогодні мають:

Новобудови , особливо ті, що зводяться в межах державних програм, наприклад, "єОселя". Їх купують із метою подальшої здачі в оренду або перепродажу – рентабельність може сягати 30%.

Комерційна нерухомість , зокрема приміщення під кав’ярні, магазини чи салони краси на перших поверхах нових ЖК. Це стабільне джерело пасивного доходу, особливо в містах із високим потоком ВПО.

Земельні ділянки в передмісті або поблизу рекреаційних зон. "Ринок землі оживає після тривалого затишшя, попит зростає на ділянки з комунікаціями та потенціалом для швидкої забудови", – прокоментувала РБК-Україна експерт з нерухомості Олена Бондарук.

Але завжди є й ті, хто купує нерухомість для власного проживання і не завжди вона є ліквідною. Особливою вимогою для таких покупців є те, щоб об’єкт відповідав особистим побажанням.

На що звернути увагу, щоб не прогоріти

У 2025 році інвестори діють обачніше. Сьогодні для них важливими є декілька критеріїв під час вибору об’єкта інвестування. Обов’язково перевіряється юридична чистота об'єкта нерухомості – відсутність проблем з документами, право власності, статус землі.

При інвестуванні у землю варто вивчити право власності на землю або ознайомитись з договором оренди на землю, щоб він не був простроченим.

"Необхідно переконатись, що не було судів по земельній ділянці, на якій будують будинок. Чи немає арештів на майно забудовника", – підкреслила експерт.

Також важливою частиною надійної інвестиції є безпечність регіону – наявність укриттів, шкіл, лікарень поруч, відносна стабільність.

Фото: Можливі ризики при інвестиціях в нерухомість (Getty Images)

Перед угодою перевіряється надійність забудовника - покупці надають перевагу тим, хто не зупиняв будівництво навіть під обстрілами. Обираючи об’єкт для інвестицій також варто враховувати інфляцію, валютні коливання, можливі затримки через дефіцит ресурсів.

"Обов’язково потрібно вивчити те, наскільки форма договору відповідає діючому законодавству – статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність". Інакше є ризики залишитись без грошей у разі заморозки будівництва або інших складнощів забудовника", – додала Олена Бондарук.

Перспективи на ринку нерухомості

Як прогнозує експерт, найближчі 1–2 роки новобудови, комерційна нерухомість і земля збережуть лідерство серед вкладень. Але можливо будуть набувати поширення житлові кооперативи, де люди власними коштами будуватимуть житло. Є велика ймовірність того, що почне будуватись соціальне житло, що дає право проживання (користування), але не дає права власності.

Інвестування в нерухомість у 2025 році – це вже не просто купівля квадратних метрів, а стратегія з чітким розрахунком. Щоб не "промахнутися", слід зважувати кожен крок, співпрацювати з професіоналами та мислити на кілька років уперед.