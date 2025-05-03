Всегда прибыльно? Что нужно знать об инвестициях в недвижимость, чтобы не "промахнуться"

В 2025 году инвестиции в новостройки, коммерческие помещения и землю - среди самых популярных направлений.

Как выбрать нужную недвижимость для инвестирования - в материале РБК-Украина .

Главное:

Как выбор недвижимости зависит от целей инвестора?

Что стоит проверить перед вложением своих сбережений?

Какие параметры надо исследовать при инвестировании в строительство, коммерческую недвижимость или землю?

Какие прогнозы на рынке недвижимости относительно будущих трендов?

Новостройки, коммерция и земля: где искать выгоду в 2025 году

Несмотря на войну и экономические риски, недвижимость остается популярным инструментом инвестирования и наибольшим спросом сегодня пользуются:

Новостройки , особенно те, которые возводятся в рамках государственных программ, например, "еОселя". Их покупают с целью дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи - рентабельность может достигать 30%.

Коммерческая недвижимость , в частности помещения под кафе, магазины или салоны красоты на первых этажах новых ЖК. Это стабильный источник пассивного дохода, особенно в городах с высоким потоком ВПЛ.

Земельные участки в пригороде или вблизи рекреационных зон. "Рынок земли оживает после длительного затишья, спрос растет на участки с коммуникациями и потенциалом для быстрой застройки", - прокомментировала РБК-Украина эксперт по недвижимости Елена Бондарук.

Но всегда есть и те, кто покупает недвижимость для собственного проживания и не всегда она является ликвидной. Особым требованием для таких покупателей является то, чтобы объект соответствовал личным пожеланиям.

На что обратить внимание, чтобы не прогореть

В 2025 году инвесторы действуют осмотрительнее. Сегодня для них важны несколько критериев при выборе объекта инвестирования. Обязательно проверяется юридическая чистота объекта недвижимости - отсутствие проблем с документами, право собственности, статус земли.

При инвестировании в землю стоит изучить право собственности на землю или ознакомиться с договором аренды на землю, чтобы он не был просроченным.

"Необходимо убедиться, что не было судов по земельному участку, на котором строят дом. Нет ли арестов на имущество застройщика", - подчеркнула эксперт.

Также важной частью надежной инвестиции является безопасность региона - наличие укрытий, школ, больниц рядом, относительная стабильность.

Фото: Возможные риски при инвестициях в недвижимость (Getty Images)

Перед сделкой проверяется надежность застройщика - покупатели отдают предпочтение тем, кто не останавливал строительство даже под обстрелами. Выбирая объект для инвестиций также стоит учитывать инфляцию, валютные колебания, возможные задержки из-за дефицита ресурсов.

"Обязательно нужно изучить то, насколько форма договора соответствует действующему законодательству - статье 4 Закона Украины "Об инвестиционной деятельности". Иначе есть риски остаться без денег в случае заморозки строительства или других сложностей застройщика", - добавила Елена Бондарук.

Перспективы на рынке недвижимости

Как прогнозирует эксперт, ближайшие 1-2 года новостройки, коммерческая недвижимость и земля сохранят лидерство среди вложений. Но возможно будут получать распространение жилищные кооперативы, где люди собственными средствами будут строить жилье. Есть большая вероятность того, что начнет строиться социальное жилье, которое дает право проживания (пользования), но не дает права собственности.

Инвестирование в недвижимость в 2025 году - это уже не просто покупка квадратных метров, а стратегия с четким расчетом. Чтобы не "промахнуться", следует взвешивать каждый шаг, сотрудничать с профессионалами и мыслить на несколько лет вперед.