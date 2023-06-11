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Завжди під рукою. Які документи та послуги у "Дії" доступні для українців за кордоном

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Неділя 11 червня 2023 07:59
Завжди під рукою. Які документи та послуги у "Дії" доступні для українців за кордоном Фото: українцям розповіли, які документи та послуги у Дії доступні за кордоном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці, які перебувають за кордоном, можуть згенерувати цифрові документи або скористатися державними послугами в режимі онлайн за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Щоб скористатися державними послугами онлайн потрібно зареєструватися на порталі державних послуг "Дія" або встановити мобільний додаток "Дія".

Так, послуги сервісу можна використовувати не лише на території України. Деякі послуги також доступні громадянам, які змушені були виїхати за кордон через війну, яку розв'язала Росія, зокрема до Польщі.

До послуг, якими українці можуть скористатися за кордоном, зокрема входять:

  • заміна посвідчення водія,
  • замовлення витягів і довідок,
  • пенсійні послуги,
  • купівля військових облігацій,
  • повідомлення про пошкоджене майно.

Детальніший перелік цифрових документів і послуг, що доступні українцям у застосунку та на порталі "Дія", представлений в інфографіці.

Послуги у "Дії"

У додатку "Дія" можна замінити водійське посвідчення у кілька кліків. При цьому замовити можна або пластиковий, або цифровий варіант.

Окрім того, мешканці ще 10 областей України мають змогу подавати заяву на реєстрацію прав на нерухомість за допомогою "Дії".

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