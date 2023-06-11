Всегда под рукой. Какие документы и услуги в "Дії" доступны для украинцев за границей

Украинцы, которые находятся за границей, могут сгенерировать цифровые документы или воспользоваться государственными услугами в режиме онлайн с помощью "Дії".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

Чтобы воспользоваться государственными услугами онлайн, нужно зарегистрироваться на портале государственных услуг "Дія" или установить мобильное приложение "Дія".

Так, услуги сервиса можно использовать не только на территории Украины. Некоторые услуги также доступны гражданам, которые вынуждены были выехать за границу из-за войны, которую развязала Россия, в частности в Польшу.

К услугам, которыми украинцы могут воспользоваться за границей, включают:

замена водительского удостоверения,

заказ подъемников и справок,

пенсионные услуги,

покупка военных облигаций,

сообщение о поврежденном имуществе.

Более подробный перечень цифровых документов и услуг, доступных украинцам в приложении и на портале "Дія", представлен в инфографике.

Услуги в "Дії"

В приложении "Дія" можно заменить водительское удостоверение в несколько кликов. При этом можно заказать либо пластиковый, либо цифровой вариант.

Кроме того, жители еще 10 областей Украины могут подавать заявление на регистрацию прав на недвижимость с помощью "Дії".

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