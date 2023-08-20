Завжди із гарячою водою. Як вибрати бойлер та не розоритися на платіжках

Українців готують до чергової складної зими через загрозу ударів по комунальній інфраструктурі. У випадку з гарячою води автономну подачу можуть забезпечити бойлери.

Водонагрівач: проточний чи накопичувальний?

Для початку треба визначитися з видом водонагрівача. Різниця в тому, що проточний дозволяє отримувати гарячу воду відразу, як відкривається кран. Накопичувальному потрібен час, щоб нагріти певний об'єм.

Обидва мають свої плюси. З проточними на нагрівання йде стільки енергії, скільки треба прямо зараз. Як правило, розміри та ціни на них набагато менші. Хоча вони розраховані на один вихід, наприклад, на кухонну мийку, і вже не потягнуть ванну. Крім того, проточні видають потужність до 8-10 кВт та створюють серйозне навантаження на мережу.

Тому для квартир та приватних будинків куди доцільніше встановлювати накопичувальні бойлери. Їхні об'єми коливаються від 25 до 300 літрів. Для нагрівання треба кілька годин і запас води обмежений. До того ж, чим більше баки, тим більше місця вони займають.

До безперечних плюсів відносять порівняно невелику потужність - близько 2 кВт. І тому встановлення бойлера не потребує доопрацювання електричних мереж. Температуру можна регулювати, а ще воду легко розвести на кілька точок - кухня, ванна кімната, умивальники і так далі.

Як визначитися із об'ємом?

Тут потрібно виходити з кількості людей у будинку чи квартирі, кількості та типів водозабірних точок (умивальників, мийок, душових кабін, ванні), бажаної температури (чим гарячіша вода потрібна, тим більший бак) та швидкість нагрівання води.

Для того, щоб легше зорієнтуватися, наводять такі середні комфортні показники:

1 дорослий (умивальник + душ) - 25-40 літрів

2 дорослих (умивальник + кухня + душ) - 80-100 літрів

2 дорослих та 1-2 дитини (умивальник + кухня + ванна) - 100-150 літрів

5-6 осіб у будинку (умивальник + кухня + душ + ванна) - 200-300 літрів

Ще один момент. Перед тим, як визначитися з об'ємом, треба підготувати заздалегідь місце установки. Тому що чим більший бак, то складніше вписати його в інтер'єр. Ну і очевидно, що великі бойлери помітно дорожчі за малих.

Крім того, якщо у вас бойлер на 100 літрів, але протягом дня використовується лише половина, то в нижній частині застоюється вода, можуть розвиватися бактерії та випадати осад.

Наскільки важливою є потужність?

Тут все просто - чим вона вища, тим швидше бойлер нагріє воду. Але тут важливо звертати увагу на такі нюанси.

Якщо потужність бойлера становить 2,5 кВт і вище, можуть бути більш жорсткі вимоги до розеток, мережі та автомата. Тому треба визначитися, чи варта гра свічок чи краще купити слабший бойлер і чекати нагріву на годину довше.

Таким чином, щоб відповісти на питання, як вибрати водонагрівач за потужністю, слід оцінити ситуацію комплексно і з'ясувати, скільки часу потрібно для повного нагрівання бака.

Наприклад, бойлери на 30 літрів розраховані на споживання до 1,5 кВт*год, 50-80 літрів - до 2 кВт*год, вище 100 літрів - від 2,1 до 3 кВт*год.

Що стосується часу нагріву, то можна виходити з наступних цифр:

на 30 літрів - 1-1,5 години

на 50 літрів - 2 години

на 120 літрів - 4 години

Нагрівальний елемент. Який краще: сухий чи мокрий?

У бойлері можуть бути встановлені трубчасті нагрівачі двох типів - мокрий та сухий.

У випадку з першим система нагадує кип'ятильник, тобто елемент безпосередньо занурений у воду та нагріває її. Основна перевага - дешевизна. Однак на "мокрому" ТЕНі утворюється накип, згодом вода нагрівається гірше і необхідно його міняти. До того ж, через пробій нагрівача бойлери можуть бити струмом.

Максимально надійним є "сухий" ТЕН. У цьому випадку нагрівач не контактує з водою і нагрівається від внутрішніх стінок бойлера. Правда ціна може бути в 1,5-2 рази вищою, ніж у нагрівача з "мокрим" ТЕНом.

Як бойлер навантажує платіжку за світло?

З урахуванням потужності та часу, необхідного для нагрівання води, бойлери не можна назвати енергоефективними приладами. Згідно з класифікацією Європейського об'єднання виробників побутової техніки, більшість відноситься до класів від B до D. І витрати енергії можуть відрізнятися на 10-15%.

Зазначимо, якщо на приладі є наклейка Energy Label, то, швидше за все, це енергозберігаючий бойлер у порівнянні з конкурентами.

Наприклад, для нагрівання 100 літрів води у середньому треба 7 кВт*год. Тобто електроенергії на 18,5 гривні за нового тарифу 2,64 гривні за кВт*год. І якщо сім'ї треба раз на день нагріти 100 літрів, то за місяць вийде 555 гривень. Відповідно, якщо двічі на день, то витрати на світло збільшаться ще на 1100 гривень.

Як заощаджувати на оплаті за світло під час використання бойлера?

По-перше, слід використовувати бойлер за графіком. Якщо вдень не треба багато гарячої води, його можна вимкнути, а включати за дві-три години до запланованих процедур.

Якщо у вас є двозонний лічильник, то вигідніше включати бойлер на ніч, а користуватись гарячою водою вранці. У такому разі робота бойлера за "нічним тарифом" обійдеться вдвічі дешевше.

По-друге, рекомендується обмежити температуру. Якщо замість 75 градусів воду нагрівати до 50-55, то нагрівальні елементи працюватимуть у більш економному режимі та споживатимуть менше електрики.

По-третє, треба проводити своєчасне обслуговування та чищення бойлера. Через жорстку воду можуть з'явитися відкладення, це призведе до погіршення тепловіддачі, і вода нагріватиметься повільніше при тій же витраті електроенергії.