Всегда будете с "уловом": 8 советов, как найти крутые вещи в секонд-хенде

Секонд-хенд - это настоящий клад для тех, кто хочет выглядеть стильно, тратя минимум средств. Но чтобы покупка была удачной, важно не просто зайти в магазин и взять первую попавшуюся вещь, а знать, как искать, что проверять и к чему быть готовым.

РБК-Украина рассказывает, как ориентироваться в мире подержанной одежды уверенно, разумно и с азартом.

Начните с ревизии своего гардероба

Перед походом в секонд-хенд стоит понять, чего именно вам не хватает. Просмотрите свою одежду, выделите то, что давно не носите, и подумайте, что именно хотите обновить.

Возможно, вам нужен новый пиджак, или вы ищете идеальные джинсы - тогда не отвлекайтесь на другое. А еще не забудьте передать старые вещи на благотворительность или обменять их с друзьями.

Исследуйте магазины в своем городе

Посмотрите на карте, какие секонд-хенды есть рядом с вами - иногда лучшие магазины прячутся во двориках или возле рынков. Читайте отзывы: люди часто делятся своими удачными находками.

Стоит обратить внимание на график обновления ассортимента - лучше всего приходить именно в день завоза. А еще лучше, если в магазине есть скидки в последние дни перед обновлением - тогда можно найти вещи буквально за копейки.

Пригласите друга и определите бюджет

Шопинг в секонд-хенде веселее, когда есть с кем посоветоваться. Друзья могут честно сказать, что вам подходит, а что - нет, и помочь с выбором.

Всегда устанавливайте себе предел расходов, потому что даже самые дешевые вещи могут составить значительную сумму. И еще один совет: лучше взять наличные, потому что не все магазины принимают карты.

Коллективный шопинг в секонде поможет весело провести время и выбрать хорошие вещи (фото: Freepik)

Удобно одевайтесь и действуйте быстро

Оденьтесь так, чтобы было легко мерить вещи: например, обтягивающий топ и леггинсы. Это ускорит процесс и позволит мерить больше за короткое время.

Выбирайте вещи быстро, но не покупайте импульсивно - подумайте, с чем это будете носить. Фотографируйте себя в зеркале, чтобы потом оценить дома или отправить фото подруге.

Проверяйте одежду внимательно

Обращайте внимание на швы, ткань, состояние фурнитуры - иногда мелкие дефекты могут испортить вещь. Посмотрите на этикетку: возможно, это натуральная ткань или даже дизайнерская вещь.

Проверьте, нет ли пятен, дыр, потертостей или неприятного запаха. Если все выглядит хорошо - можно брать.

Не избегайте отделов для противоположного пола

Часто в мужских секциях можно найти классные оверсайз-рубашки, свитера или даже пальто. Унисекс-одежда давно стала нормой, и она может стать изюминкой вашего образа.

Не бойтесь экспериментировать - иногда самые стильные образы создаются из неожиданных сочетаний. Секонд-хенд - именно то место, где стоит играть с модой.

Хорошо стирайте найденные вещи

Даже если одежда выглядит чистой, ее стоит постирать. Некоторые вещи нуждаются в двойной стирке или дополнительной обработке антисептиком.

Верхнюю одежду лучше не стирать дома, а отнести в химчистку. А обувь из секонд-хенда покупать не стоит - это вопрос гигиены и удобства.

Не ждите чуда, но надейтесь на него

Иногда вы можете найти настоящее сокровище, а иногда - уйти с пустыми руками. Главное - не расстраиваться и искать дальше.

Регулярные визиты в секонд-хенд повышают шансы найти что-то крутое. Поэтому наслаждайтесь процессом и не забывайте: лучшие находки - для терпеливых и внимательных!