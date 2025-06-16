20-річним на замітку: як жити "по-багатому" і при цьому не влазити у кредити

У 20 років часто хочеться жити на повну: модно одягатися, їздити у відпустки, ходити у ресторани. Проте "жити по-багатому" - це не про "показуху", а про розумне управління коштами.

РБК-Україна з посиланням на видання Go Banking Rates пояснює, як навчитися фінансової грамотності змолоду, щоб у майбутньому не довелося брати кредити на базові потреби.

Звички, що ведуть до фінансової свободи

Почати варто з простого - витрачати менше, ніж заробляєш. Створіть звичку вести облік витрат і доходів, це відкриє очі на реальну картину.

Уникайте боргів заради тимчасових радощів - новий смартфон не вартий тривалого кредитного ярма. Навчіться користуватись лише тими грошима, які дійсно маєте.

Рахунок за навчання, оренда, їжа - це пріоритети, а не останні кросівки з реклами. Вчасні платежі та уникнення штрафів допомагають формувати гарну кредитну історію. Це важливо, коли прийде час брати іпотеку чи оформлювати бізнес-кредит.

Майте "подушку безпеки"

Жити по-багатому - це знати, що ти витримаєш фінансову бурю.

Створіть резервний фонд, який зможе покрити витрати хоча б на три місяці. Такі кошти стануть у пригоді при втраті роботи, переїзді чи раптовому ремонті.

Навіть якщо почати з 1000 гривень на місяць - це вже рух у правильному напрямку. Зручно тримати ці гроші на окремому рахунку, аби не було спокуси їх витратити.

Регулярне поповнення резерву - це інвестиція у власну стабільність. У критичний момент ці заощадження дозволять приймати спокійні рішення, а не панікувати.

Розумне планування витрат на роки уперед гарантує фінансову незалежність (фото: Getty)

Інвестуй у майбутнє вже сьогодні

Пенсія може здаватися далекою, але починати відкладати на неї варто якомога раніше. Чим раніше почнеш - тим менше доведеться відкладати щомісяця.

Скористайтеся перевагами складного проценту: чим довше гроші працюють, тим більше вони приносять. Якщо є можливість, відкрийте рахунок для інвестицій - навіть із невеликою сумою.

Вивчайте, як працюють індексні фонди та довгострокові інвестиції - вони простіші, ніж здається. Регулярність важливіша за суми - головне вкладати стабільно, не зважаючи на коливання ринку. Такий підхід з роками зробить тебе справді багатим - без надмірів і боргів.