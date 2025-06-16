ua en ru
Пн, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

20-річним на замітку: як жити "по-багатому" і при цьому не влазити у кредити

Понеділок 16 червня 2025 11:15
UA EN RU
20-річним на замітку: як жити "по-багатому" і при цьому не влазити у кредити Як не витрачати зайвих грошей, але жити без обмежень (фото: Freepik) 
Автор: Фелікс Коркін

У 20 років часто хочеться жити на повну: модно одягатися, їздити у відпустки, ходити у ресторани. Проте "жити по-багатому" - це не про "показуху", а про розумне управління коштами.

РБК-Україна з посиланням на видання Go Banking Rates пояснює, як навчитися фінансової грамотності змолоду, щоб у майбутньому не довелося брати кредити на базові потреби.

Звички, що ведуть до фінансової свободи

Почати варто з простого - витрачати менше, ніж заробляєш. Створіть звичку вести облік витрат і доходів, це відкриє очі на реальну картину.

Уникайте боргів заради тимчасових радощів - новий смартфон не вартий тривалого кредитного ярма. Навчіться користуватись лише тими грошима, які дійсно маєте.

Рахунок за навчання, оренда, їжа - це пріоритети, а не останні кросівки з реклами. Вчасні платежі та уникнення штрафів допомагають формувати гарну кредитну історію. Це важливо, коли прийде час брати іпотеку чи оформлювати бізнес-кредит.

Майте "подушку безпеки"

Жити по-багатому - це знати, що ти витримаєш фінансову бурю.

Створіть резервний фонд, який зможе покрити витрати хоча б на три місяці. Такі кошти стануть у пригоді при втраті роботи, переїзді чи раптовому ремонті.

Навіть якщо почати з 1000 гривень на місяць - це вже рух у правильному напрямку. Зручно тримати ці гроші на окремому рахунку, аби не було спокуси їх витратити.

Регулярне поповнення резерву - це інвестиція у власну стабільність. У критичний момент ці заощадження дозволять приймати спокійні рішення, а не панікувати.

20-річним на замітку: як жити &quot;по-багатому&quot; і при цьому не влазити у кредитиРозумне планування витрат на роки уперед гарантує фінансову незалежність (фото: Getty)

Інвестуй у майбутнє вже сьогодні

Пенсія може здаватися далекою, але починати відкладати на неї варто якомога раніше. Чим раніше почнеш - тим менше доведеться відкладати щомісяця.

Скористайтеся перевагами складного проценту: чим довше гроші працюють, тим більше вони приносять. Якщо є можливість, відкрийте рахунок для інвестицій - навіть із невеликою сумою.

Вивчайте, як працюють індексні фонди та довгострокові інвестиції - вони простіші, ніж здається. Регулярність важливіша за суми - головне вкладати стабільно, не зважаючи на коливання ринку. Такий підхід з роками зробить тебе справді багатим - без надмірів і боргів.

Вас може зацікавити

  • Які 5 звичок вбивають ваш стиль за думкою Андре Тана
  • Які 10 правил життя українцям варто перейняти у населення найщасливішої країни світу
  • Які 10 речей мають знати люди після 40 років, щоб бути щасливими щодня

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради Звички
Новини
Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ
Уламки дронів, вирва та поранені: які наслідки нічної атаки РФ на Київ
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді