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Завышали тарифы на тепло для школ и больниц: в Луганской области провели 12 обысков

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Луганская область, Среда 02 июня 2021 11:36
Завышали тарифы на тепло для школ и больниц: в Луганской области провели 12 обысков Фото: обыски СБУ в офисах (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Луганской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коррупционный механизм искусственного завышения тарифов на теплоснабжение для больниц, школ и других социальных объектов. Убытки бюджета от действий злоумышленников составляют почти 5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Известно, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы и другие учреждения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. Из-за "согласования" повышенных тарифов, участники сделки вывели из бюджета города, по предварительным оценкам, по меньшей мере 5 млн гривен.

Отмечается, что правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. В результате были изъяты компьютерная техника и средства связи, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, подтверждающие проведение сделки.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных обществу убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.

Фото: обыски в офисах злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении должностному "Укрзализныци" в присвоении 750 тысяч гривен государственных средств.

Ранее стало известно, что во Львовской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную коррупционную схему, которую организовал руководитель одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины".

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