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Завтра на западе пройдут дожди с грозами: прогноз синоптиков

Украина, Суббота 08 августа 2020 16:10
Завтра на западе пройдут дожди с грозами: прогноз синоптиков
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Воздух прогреется до +34 градусов

В воскресенье, 9 августа, в северо-западных областях Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории страны будет сухо и жарко.

Об этом сообщают синоптики из Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра температура воздуха днем ​​в большинстве областей Украины будет колебаться от +24 до +29 градусов, на юге страны - до +34 тепла. Ночью термометры покажут от +13 до +22 градусов.

Дожди с грозами ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, возможен северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Завтра на западе пройдут дожди с грозами: прогноз синоптиков

Напомним, на выходных в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности из-за жары.

Кроме того, сегодня осадки прогнозировали в четырех областях Украины.

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