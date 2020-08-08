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Завтра на заході пройдуть дощі з грозами: прогноз синоптиків

Україна, Субота 08 серпня 2020 16:10
Завтра на заході пройдуть дощі з грозами: прогноз синоптиків
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Повітря прогріється до +34 градусів

У неділю, 9 серпня, у північно-західних областях України пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території країни буде сухо та спекотно.

Про це повідомляють синоптики з Українського гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, завтра температура повітря вдень у більшості областях України буде коливатися від +24 до +29 градусів, на півдні країни - до +34 тепла. Вночі термометри покажуть від +13 до +22 градусів.

Дощі з грозами очікують у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Крім того, можливий північно-східний вітер, 5-10 метрів на секунду.

Завтра на заході пройдуть дощі з грозами: прогноз синоптиків

Нагадаємо, на вихідних в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки через спекотну погоду.

Крім того, сьогодні опади прогнозували у чотирьох областях України.

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