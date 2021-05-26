Завтра вступит в силу закон об обеспечении украинцев доступным жильем

Согласно закону, Государственное ипотечное учреждение присоединится к ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ( "Укрфинжилье"). Последнее создали в 2020 году на выполнение задания главы государства по реализации программы "Доступная ипотека".

Документ излагает в новой редакции статью 30 Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021".

Министерство финансов должно осуществить выпуски облигаций внутреннего государственного займа с последующим приобретением в порядке, определенном Кабинетом министров, в госсобственность в обмен на такие облигации акций дополнительной эмиссии ЧАО "Укрфинжилье".

Закон внес изменения и в приложение №2 к ЗУ о бюджете. Увеличивается плановый показатель государственных внутренних заимствований на 20 млрд гривен. Таким образом в бюджете на этот год предельный объем государственного долга вырастет на 20 млрд гривен.

Также в документе предусмотрели расходы:

на закупку новых трамваев для городов Днепр и Кривой Рог в сумме 1,2 млрд гривен,

на развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе на приобретение коммунальной техники, в сумме 100 млн гривен по решению Кабинета министров.

По решению Кабмина распределение бюджетных назначений общего фонда госбюджета по программе мер по борьбе с коронавирусом осуществляется на вакцинацию населения и меры по предотвращению распространения на территории Украины COVID-19. Это решение может предусматривать и определение новых бюджетных программ.

Также правительство может по согласованию с комитетом Верховной рады по вопросам бюджета сокращать расходы госбюджета и предоставлять кредиты из госбюджета на финансирование программы мероприятий по борьбе с COVID-19.