UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Завтра услуги регистрации актов гражданского состояния вернут вcем общинам

Автор: Юлия Струк

Услуги государственной регистрации актов гражданского состояния завтра вернут всем территориальным общинам. Соответствующий закон завтра вступит в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступит в силу на следующий день после обнародования.

Этот закон обеспечивает право граждан на получение таких базовых административных услуг как государственная регистрация рождения, брака, смерти.

Вследствие децентрализационной реформы миллионам граждан Украины был существенно затруднен доступ к государственной регистрации рождения, брака, смерти.

До принятия документа Верховной радой города областного значения, в том числе объединенные и укрупненные территориальные общины, образованные на базе таких городов как путем добровольного присоединения, так и на основании решений Кабинета министров об утверждении территорий теробщин, не имели полномочий в сфере ГРАГС.

Закон предоставляет территориальным общинам, образованным на базе городов областного значения, полномочия по регистрации рождения, брака, смерти.

Напомним, Верховная рада одобрила в целом законопроект №4382 в конце апреля.

Как писало РБК-Украина,регионы в этом году получат 231 млн гривен на развитие центров предоставления административных услуг. Кабинет министров в ходе заседания в конце марта принял такое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины общиныЦПАУЗакон