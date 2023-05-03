Завтра в Україну прийде похолодання. Синоптик назвала регіони

"Острівець похолодання торкнеться західних та північних областей України. Температура повітря знизиться впродовж дня до +11...+15 градусів", - розповіла вона.

На решті території України, за словами синоптика, вдень буде +16...+22 градуси.

Опади

Крім того, за даними Діденко, атмосферний фронт, який принесе це невелике похолодання, зумовить невеликі дощі лише на заході та півночі України.

"Центр, схід, південь України завтра - суха сонячна погода", - констатувала вона.

Погода в Києві

В столиці опадів хоча й не буде, "проте збільшиться хмарність".

"Температура повітря залишатиметься в комфортних межах, але все ж знизиться до +16 градусів", - попередила Діденко.

Як повідомлялось, середня місячна температура в Україні у травні 2023 року прогнозується в межах від 14 до 18 градусів тепла, в горах 10-13 градусів. Це близько до норми.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 9,6 градуса тепла, що нижче кліматичної норми на 0,4 градуса. Кількість опадів перевищила норму у 1,5 раза.