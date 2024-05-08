Завтра в Україну прийде антициклон Thomas. Синоптик розповіла про погоду

Погода в Україні завтра, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas. Тому вона матиме свої особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - розповіла вона.
Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.
Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.
Проте, як зазначила Діденко, ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків.
"Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків", - констатувала вона.
Крім того, вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 травня вони припиняться.
У Києві 9 травня очікується свіжа ясна, без опадів, погода. Вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11,+12 градусів.
Погода в Україні буде визначатися різкими перепадами ще декілька тижнів.
Однак далі у травні вже варто очікувати на справжню літню спеку з підвищенням температури повітря до 28 градусів.
При цьому до 15-16 травня в Україні буде холодно. А наприкінці травня не виключені заморозки.
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