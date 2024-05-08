Завтра в Україну прийде антициклон Thomas. Синоптик розповіла про погоду

"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - розповіла вона.

Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.

Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

Заморозки в Україні

Проте, як зазначила Діденко, ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків.

"Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків", - констатувала вона.

Крім того, вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 травня вони припиняться.

Погода у Києві

У Києві 9 травня очікується свіжа ясна, без опадів, погода. Вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11,+12 градусів.