Завтра в Україні очікуються дощі: синоптик дала прогноз, назвавши пік спеки

"Трохи навіть неймовірно, але 10 липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері у середу", - розповіла вона.

Найближчої ночі, за даними Діденко, також локальні дощі можливі у західних областях.

"Ще трохи дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина - Полтавщина - Дніпропетровщина - Херсонщина. Домінуватиме все ж в більшості областей України суха спекотна погода", - додала вона.

Температура повітря 10 липня становитиме на заході та півночі +30...+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33....+37, місцями +36....+39 градусів.

Погода в Києві та дати піку спеки

У Києві 10 липня буде суха спекотна погода з температурою повітря +30...+33 градуси. Надалі спека посилиться, її пік очікується 14-17 липня.