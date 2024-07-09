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Завтра в Україні очікуються дощі: синоптик дала прогноз, назвавши пік спеки

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 липня, в Україні у кількох регіонах пройдуть дощі. При цьому спека не спаде, а її пік очікується 14-17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Трохи навіть неймовірно, але 10 липня є ймовірність дощів з грозами на північному сході України. Це Полтавщина, Харківщина, Сумщина. Скоріше опади з'являться ввечері у середу", - розповіла вона. 

Найближчої ночі, за даними Діденко, також локальні дощі можливі у західних областях.

"Ще трохи дощів може бути сьогодні пізно ввечері вздовж смуги Харківщина - Полтавщина - Дніпропетровщина - Херсонщина. Домінуватиме все ж в більшості областей України суха спекотна погода", - додала вона.

Температура повітря 10 липня становитиме на заході та півночі +30...+34 градуси, у центральних областях, у південній частині та на сході України +33....+37, місцями +36....+39 градусів.

Погода в Києві та дати піку спеки

У Києві 10 липня буде суха спекотна погода з температурою повітря +30...+33 градуси. Надалі спека посилиться, її пік очікується 14-17 липня.

Детальніше про погоду на поточний тиждень – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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