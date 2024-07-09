Завтра в Украине ожидаются дожди: синоптик дала прогноз, назвав пик жары

Завтра, 10 июля, в Украине в нескольких регионах пройдут дожди. При этом жара не спадет, а ее пик ожидается 14-17 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Немного даже невероятно, но 10 июля есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавщина, Харьковщина, Сумщина. Скорее осадки появятся вечером в среду", - рассказала она.
В ближайшую ночь, по данным Диденко, также локальные дожди возможны в западных областях.
"Еще немного дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина - Полтавщина - Днепропетровщина - Херсонщина. Доминировать все же в большинстве областей Украины сухая жаркая погода", - добавила она.
Температура воздуха 10 июля составит на западе и севере +30...+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33....+37, местами +36....+39 градусов.
В Киеве 10 июля будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 градуса. В дальнейшем жара усилится, ее пик ожидается 14-17 июля.
Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.
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