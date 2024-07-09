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Завтра в Украине ожидаются дожди: синоптик дала прогноз, назвав пик жары

Фото: синоптик дала прогноз на завтра в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 10 июля, в Украине в нескольких регионах пройдут дожди. При этом жара не спадет, а ее пик ожидается 14-17 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Немного даже невероятно, но 10 июля есть вероятность дождей с грозами на северо-востоке Украины. Это Полтавщина, Харьковщина, Сумщина. Скорее осадки появятся вечером в среду", - рассказала она.

В ближайшую ночь, по данным Диденко, также локальные дожди возможны в западных областях.

"Еще немного дождей может быть сегодня поздно вечером вдоль полосы Харьковщина - Полтавщина - Днепропетровщина - Херсонщина. Доминировать все же в большинстве областей Украины сухая жаркая погода", - добавила она.

Температура воздуха 10 июля составит на западе и севере +30...+34 градуса, в центральных областях, в южной части и на востоке Украины +33....+37, местами +36....+39 градусов.

Погода в Киеве и даты пика жары

В Киеве 10 июля будет сухая жаркая погода с температурой воздуха +30...+33 градуса. В дальнейшем жара усилится, ее пик ожидается 14-17 июля.

Подробнее о погоде на текущую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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