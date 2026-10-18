Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: в "Укренерго" назвали години

Як діятимуть обмеження 19 жовтня:

Для промисловості: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.

Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

В енергокомпанії наголошують, що внаслідок можливих нових російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Точний графік та деталі відключень у кожному конкретному регіоні радять відстежувати на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло з’являється за графіком.