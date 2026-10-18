Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: в "Укренерго" назвали години

В Україні 19 жовтня діятимуть графіки відключення світла. Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як діятимуть обмеження 19 жовтня:
В енергокомпанії наголошують, що внаслідок можливих нових російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Точний графік та деталі відключень у кожному конкретному регіоні радять відстежувати на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).
Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло з’являється за графіком.