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Завтра в Україні діятимуть графіки відключень світла: в "Укренерго" назвали години

20:51 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Ірина Гамерська

В Україні 19 жовтня діятимуть графіки відключення світла. Причиною запровадження обмежень стали наслідки масованих російських атак на українські енергооб’єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як діятимуть обмеження 19 жовтня:

  • Для промисловості: з 06:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.
  • Для всіх категорій споживачів: з 06:00 до 23:59 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

В енергокомпанії наголошують, що внаслідок можливих нових російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Точний графік та деталі відключень у кожному конкретному регіоні радять відстежувати на офіційних сторінках місцевих операторів систем розподілу (обленерго).

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію в години, коли світло з’являється за графіком.

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УкренергоГрафіки відключення світла