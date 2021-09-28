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Завтра из Украины уйдут дожди, днем местами потеплеет до +19

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Вторник 28 сентября 2021 14:57
Завтра из Украины уйдут дожди, днем местами потеплеет до +19 Фото: в Украине потеплеет до +19 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Завтра дожди уйдут из Украины из-за влияния антициклона. Местами ожидается повышение температуры до +19 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики объясняют - антициклон не всегда ассоциируется с высокой сухостью.

"С помощью зондирующих приборов выявлено, что в нас наблюдается типичная для осенних процессов температурная инверсия (то есть слой воздуха, в котором растет температура до определенной высоты в атмосфере, а, как правило, должно быть наоборот). Под этим инверсионным слоем воздуха - повышена влажность и образуется низкая облачность, которая имеет способность опускаться вниз, формируя дымки и туманы", - говорится в сообщении.

Прогноз на 29 сентября

В течение дня по всей стране будет облачно с прояснениями.

Осадков не ожидается, только на Закарпатье и в Карпатах ночью небольшой дождь.

Ночью и утром на севере страны и в Карпатском регионе местами туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью +2-7 градусов, днем +10-15 градусов. В южной части ночью +6-11 градусов, днем 14-19 градусов.

На Закарпатье ночью до +13 градусов, а днем +17-19 градусов. В горных районах прогнозируют от +2 градусов ночью до +9 градусов днем.

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