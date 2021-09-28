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Завтра з України підуть дощі, вдень місцями потепліє до +19

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Вівторок 28 вересня 2021 14:57
Завтра з України підуть дощі, вдень місцями потепліє до +19 Фото: в Україні потепліє до +19 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Завтра дощі підуть з України через вплив антициклону. Місцями очікується підвищення температури до +19 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики пояснюють - антициклон не завжди асоціюється із високою сухістю.

"За допомогою зондувальних приладів виявлено, що в нас спостерігається типова для осінніх процесів температурна інверсія (тобто шар повітря, в якому зростає температура до певної висоти в атмосфері, а, зазвичай, має бути навпаки). Під цим інверсійним шаром повітря - підвищена вологість та утворюється низька хмарність, що має здатність опускатися вниз, формуючи серпанки та тумани", - йдеться в повідомленні.

Прогноз на 29 вересня

Протягом дня по всій країні буде хмарно з проясненнями.

Опадів не очікується, лише на Закарпатті та в Карпатах вночі невеликий дощ.

Вночі та вранці на півночі країни та в Карпатському регіоні місцями туман.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі +2-7 градусів, вдень +10-15 градусів. У південній частині вночі +6-11 градусів, вдень 14-19 градусів.

На Закарпатті вночі до +13 градусів, а вдень +17-19 градусів. В гірських районах прогнозують від +2 градусів вночі до +9 градусів удень.

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