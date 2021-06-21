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Завтра в Украину вернутся дожди с грозами. Но местами будет жара до +36

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Понедельник 21 июня 2021 15:42
Завтра в Украину вернутся дожди с грозами. Но местами будет жара до +36 Фото: в Украине ожидается потепление до +36 градусов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Почти по всей Украине завтра ожидаются дожди с грозами. В то же время, сохранится жаркая погода - местами будет до +36 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В большинстве областей ожидаются дожди, которые будут сопровождаться грозами.

Осадков не прогнозируют в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

Кроме того, по всей территории сохранится жара - днем прогнозируют больше +30 градусов. В то же время, жарче всего будет в восточных областях. В Луганской области обещают до + 36 градусов.

Ночью будет также достаточно тепло, термометры будут показывать +17-19 градусов, а в восточных областях +21-23 градусов.

Завтра в Украину вернутся дожди с грозами. Но местами будет жара до +36

Погода в Киеве

В столице осадков не ожидается. В то же время удержится жара на уровне + 30-32 градусов.

Ночью показатели термометров опустятся до +20-22 градусов.

Завтра в Украину вернутся дожди с грозами. Но местами будет жара до +36

Ранее сообщалось, что погода в Украине до конца июня и в начале июля готовит синоптические "качели" с перепадом температуры воздуха в десять градусов в ряде регионов, а грозовые дожди еще задержатся.

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