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Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36

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Понеділок 21 червня 2021 15:42
Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36 Фото: в Україні очікується потепління до +36 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Майже по всій Україні завтра очікуються дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Погода по Україні

В більшості областей очікуються дощі, які будуть супроводжуватися грозами.

Опадів не прогнозують в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Крім того, по всій території утримається спека - вдень прогнозують більше +30 градусів. Водночас, найспекотніше буде в східних областях. В Луганській області обіцяють до +36 градусів.

Вночі буде також достить тепло, термометри показуватимуть +17-19 градусів, а в східних областях +21-23 градусів.

Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36

Погода в Києві

В столиці опадів не очікується. Натомість утримається спека на рівні +30-32 градусів.

Вночі показники термометрів опустяться до +20-22 градусів.

Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36

Раніше повідомлялося, що погода в Україні до кінця червня і на початку липня готує синоптичні "гойдалки" з перепадом температури повітря в десять градусів у ряді регіонів, а грозові дощі ще затримаються.

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