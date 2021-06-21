Завтра в Україну повернуться дощі з грозами. Але місцями буде спека до +36

Майже по всій Україні завтра очікуються дощі з грозами. Водночас, утримається спекотна погода - місцями буде до +36 градусів.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Погода по Україні

В більшості областей очікуються дощі, які будуть супроводжуватися грозами.

Опадів не прогнозують в Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях.

Крім того, по всій території утримається спека - вдень прогнозують більше +30 градусів. Водночас, найспекотніше буде в східних областях. В Луганській області обіцяють до +36 градусів.

Вночі буде також достить тепло, термометри показуватимуть +17-19 градусів, а в східних областях +21-23 градусів.

Погода в Києві

В столиці опадів не очікується. Натомість утримається спека на рівні +30-32 градусів.

Вночі показники термометрів опустяться до +20-22 градусів.