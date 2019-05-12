Завтра Украину накроют грозы

Погода в Украине 13 мая будет дождливой, во всех областях страны ожидаются грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, неделя в Украине начнется с грозовой погоды. Грозы охватят всю территорию страны. Днем столбики термометров местами поднимутся до +23.

В Киеве 13 мая также прогнозируются дожди с грозами. Температура днем будет колебаться от +21 до +23. Ветер северо-восточный 3-8 м/сек.

Погода в Украине на 13 мая 2019

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, 12 мая 2019 будет дождливой практически по всей стране, местами ожидаются грозы, температура воздуха днем будет достигать +23.

По словам синоптика Наталки Диденко, воскресенье в Украине будет одним из самых теплых среди стран Европы. Днем в большинстве областей страны столбики термометров поднимутся до +24. В южных регионах также потеплеет, днем температура будет колебаться от +15 до +20.