Завтра Украину накроют дожди

Погода в Украине в воскресенье, 7 июля, в большинстве областей ожидается дождливой с температурой до +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр в Facebook.

Синоптики сообщили, что 7 июля ночью будет без осадков, а днем в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. На Прикарпатье и Закарпатье ожидаються значительные дожди со шквалами 15-20 метров в секунду.

Ночью температура составит +13...+18 градусов, днем +24...+29 градусов, в южных регионах Украины местами температура составит +30...+33 градуса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 6 июля, в Украине переменная облачность, в западной части страны и дожди в восточной. Синоптики отмечают, что на западе, севере и в центре страны сегодня переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем составляет +22+25, а ночью +10+13, в восточной части и Херсонской области дожди с грозами, температура воздуха днем +22+26, а ночью +16+18. В Крыму уже третий день дожди.