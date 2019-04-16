На Киев надвигаются заморозки

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются 18-19 апреля

Погода в Киеве в течение ближайших дней будет оставаться холодной, 18-19 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ( I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в среду, 17 апреля, в столице облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью +5-7 градусов, днем около +10 градусов.

18-19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью +3-5 градусов тепла, днем +12-14 градусов.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра в Киеве ожидается дождь и ветер. Температура максимально поднимется до +10 градусов.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ( I уровень опасности, желтый); в восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

РБК-Украина писало, что 16 апреля в западных областях ожидаются сильные заморозки. В большинстве областей временами дождь; температура ночью +2-7 тепла, днем +8-13 градусов, на востоке страны до +16 градусов.