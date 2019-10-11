Завтра в Украине тепло и без осадков

В субботу, 12 октября, погода в Украине будет без осадков, температура +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, 12 октября в Украине осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, в западных областях ожидаются отдельные порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а днем - +13 +18. В Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +22 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на выходных в Украине будет тепло и солнечно. Температура воздухав субботу составит +15 +20 градусов, а на северо-востоке будет свежее - +13 +17 градусов. А в воскресенье, 13 октября, во всех областях станет еще теплее: ожидается +18 +23 градуса.

Ранее сообщалось, что после 10 октября в Украине ожидается потепление, местами ожидается повышение температуры воздуха до +25 градусов. По предварительным прогнозам, "бабье лето" в Украине продлится не менее десяти дней. После 20 октября температура воздуха резко упадет.