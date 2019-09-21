Завтра в Украине существенно потеплеет

Погода в Украине завтра, 22 сентября, улучшится, температура поднимется до +23 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, 22 сентября в Украине будет солнечно и ощутимо потеплеет. Температура воздуха в течение дня составит +17-23 градусов.

В восточных и северо-восточных областях в воскресенье дожди, температура поднимется до +17. Ветер будет сильный, преимущественно западного или северо-западного направлений.

В Киеве погода завтра будет солнечной, ветряной и теплой, температура поднимется до +20.

Напомним, по данным Укргидрометцентра погода 22 сентября будет прохладной и ветреной, местами с заморозками. По данным украинских синоптиков, завтра на всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в Карпатах и Луганской области прогнозируются заморозки до 0...-3 градусов, объявлен II уровень опасности.

Сообщалось, что заморозки ожидаются и в понедельник, 23 сентября. В первый день недели снижение ночной температуры до 0...-3 градусов возможно в северных областях, ожидаются заморозки на почве.

РБК-Украина писало, что погода 21 сентября ухудшится, в восточных областях ожидаются дожди.