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Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки

Новости » Общество    21.09.2019 - 14:42
Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки
Иллюстративное фото (facebook.com / MNS.GOV.UA)

Температура снизится до -3

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, будет прохладной и ветреной, местами с заморозками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

По данным украинских синоптиков, завтра на всей территории страны, кроме западных областей, ожидаются сильные порывы ветра от 15 до 20 м/с. Ночью в Карпатах и Луганской области прогнозируются заморозки до 0...-3 градусов, объявлен II уровень опасности.

Кроме того, заморозки ожидаются и в понедельник, 23 сентября. В первый день недели снижение ночной температуры до 0...-3 градусов возможно в северных областях, ожидаются заморозки на почве.

Завтра в Украине ожидаются сильные заморозки

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что 21 сентября погода в Украине ухудшится. В восточных областях ожидались дожди. Температура воздуха сегодня будет колебаться от +12 до +15 градусов, ночью от +3 до +5.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждала о заморозках ночью 21 сентября. По ее прогнозу, ожидалось понижение температуры до 0...-3 градусов. Также прогнозировались дожди в Житомирской, Ровенской, Днепропетровской и восточных областях. Температура днем от +12 до +15, в южных областях до +19.

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