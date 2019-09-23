Завтра в Украине похолодает до -4

Погода в Украине в ночь на 24 и 25 сентября будет прохладной, в северных и восточных областях ожидаются заморозки 0-4 градуса. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик отметила, что подобная температурная ситуация ожидается также в Черкасской и Полтавской областях. В общем ночная температура воздуха предполагается в пределах от 0 до +7 тепла, на юге и западе +6 +13 градусов.

"Днем во вторник столбики термометров будут колебаться в районе от +10 до +16 градусов. В южной части, на западе, в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской области от +16 до +22 градусов. Практически во всех областях Украины будет сухо и солнечно", - говорится в сообщении синоптика.

Диденко также сообщила, что в Киеве 24 сентября ожидается сухая погода.

"Ближайшей ночью будет холодно, от 0 до +2 градуса, местами заморозки от 0 до -2 градусов, завтра днем ​​потеплеет до скромных +11 +14 градусов", - отмечает синоптик.