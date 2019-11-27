Завтра в Украине ожидаются дожди и туманы, температура опуститься до -3

Погода в Украине в четверг, 28 ноября будет дождливой, ожидаются туманы, температура ночью опуститься до -3 градусов мороза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных, ночью и в восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях будет дождь, местами с мокрым снегом. На Закарпатье ожидается значительный дождь, а на остальной территории без существенных осадков.

"На большей части территории страны ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что температура ночью в Украине от +2 до -3 градусов. На Закарпатье +1+6 градусов. В большинстве южных и западных областей +4+9 тепла, в Одесской области и в Крыму до +13 градусов.

Фото: данные Укргидрометцентра (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха 28 ноября в течение дня в большинстве областей +3 +7 градусов, на западе и юге +6 +12 градусов. Ближайшей ночью лишь немного поморозит северную часть, 0-3 градуса мороза.

Также РБК-Украина писало, что 27 ноября в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидается дождь, кое-где с мокрым снегом, в западной части ночью морось, местами туман, гололед.