Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра, 3 октября, погода в Украине будет облачной и дождливой, температура +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 3 октября в западных областях будет облачно, ожидаются умеренные дожди, а на Закарпатье и в Карпатах - значительные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Также местами ожидаются порывы ветра до 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +8 +13, а днем - +​​14 +19 градусов. На Волыни, во Львовской области и Карпатах +11 +13 градусов.

На остальной территории ожидается переменная облачность, без осадков. Только в Житомирской, Винницкой, местами Киевской и Черкасской областях днем ​ожидаются ​кратковременный дождь, местами также возможна гроза.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью составит +9 +14, в восточных областях +4 +9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +​​20 +25 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в Украине завтра ожидается ухудшение погоды. Завтра в западных областях и в Карпатах ожидаются дожди и похолодание.Однако в других областях Украины будет тепло. В большинстве областей температура воздуха составит +17 +24 градуса.

Синоптики ранее сообщали, что в период с 30 сентября по 3 октября погода будет преимущественно дождливой, однако осадки будут чередоваться с солнцем. Дожди ожидаются на востоке Украины.