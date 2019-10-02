Завтра в Україні очікуються дощі і грози

Завтра, 3 жовтня, погода в Україні буде хмарної та дощової, температура +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 3 жовтня у західних областях буде хмарно, очікуються помірні дощі, а на Закарпатті та в Карпатах - значні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Також місцями очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +8 +13, вдень - +14 +19 градусів. На Волині, у Львівській області та Карпатах +11 +13 градусів.

На решті території очікується мінлива хмарність, без опадів. Тільки в Житомирській, Вінницькій, місцями Київській та Черкаській областях вдень очікується короткочасний дощ, місцями також можлива гроза.

Вітер переважно південний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі становитиме +9 +14, у східних областях +4 +9 градусів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +25 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні завтра очікується погіршення погоди. Завтра у західних областях та в Карпатах очікуються дощі та похолодання.Проте в інших областях України буде тепло. У більшості областей температура повітря становитиме +17 +24 градуси.

раніше Синоптики повідомляли, що в період з 30 вересня по 3 жовтня погода буде переважно бездощовою, однак опади будуть чергуватися з сонцем. Дощі очікуються на сході України.