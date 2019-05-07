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Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Новости » Общество    07.05.2019 - 16:27
Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке страны днем прогнозируется ​​местами шквальный ветер 15-20 м/с

Погода в Украине, завтра, 8 мая, ухудшится, в некоторых областях ожидаются дожди и мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Как сообщают синоптики, 8 мая в Украине дожди, местами грозы, ночью в Карпатах мокрый снег. Лишь днем ​​в большинстве районов Правобережья без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.  На востоке страны днем прогнозируется ​​местами шквальный ветер 15-20 м/с.

Температура в западных областях страны ночью +1...+6 градусов тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0...+3 градуса. На остальной территории страны +6...+11 градусов тепла; днем +12...+17 градусов. В восточных, Днепропетровской и Запорожской областях  ожидается температура воздуха +18...+23 градусов, в Луганской области до +26 градусов.

Завтра в Украине ожидаются дожди с грозами

Напомним, ранее синоптики сообщали, что на западе Украины прогнозируются сильные дожди. Ночью 8-9 мая в западных областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -3 (I уровень опасности, желтый). В Карпатах ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 8 мая в Украине на севере и в большинстве центральных областей Украины похолодает. Синоптик отметила, что на юге дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями, а также будет ветрено. В Одесской области и в Крыму ожидается +10 +15 градусов, в Николаевской и Херсонской областях - +12 +17 градусов, а в Запорожской - до +20 +23 градусов.

Кроме того, на востоке страны 8 мая пройдут дожди, прогремят грозы. Температура воздуха достигнет в течение дня +19 +24 градусов.

Синоптик предупредила об ощутимом похолодании в Украине В Украине завтра ожидаются дожди с грозами
Новости Украины Гидрометцентр
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