Завтра в Україні очікуються дощі з грозами

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сході країни вдень прогнозується місцями шквальний вітер 15-20 м/с

Погода в Україні, завтра, 8 травня, погіршиться, в деяких областях очікуються дощі та мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргидрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 8 травня в Україні дощі, місцями грози, вночі в Карпатах мокрий сніг. Лише вдень у більшості районів Правобережжя без істотних опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. На сході країни вдень прогнозується місцями шквальний вітер 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі +1...+6 градусів тепла, на поверхні грунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0...+3 градуси. На решті території країни +6...+11 градусів тепла; вдень +12...+17 градусів. У східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях очікується температура повітря +18...+23 градусів, у Луганській області до +26 градусів. Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що на заході України прогнозуються сильні дощі. Вночі 8-9 травня в західних областях прогнозуються заморозки на поверхні ґрунту до -3 (I рівень небезпеки, жовтий). В Карпатах очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Крім того, синоптик Наталка Діденко повідомила, що 8 травня в Україні на півночі та в більшості центральних областей України похолодає. Синоптик зазначила, що на півдні дощі чергуватимуться з сонячними проясненнями, а також буде вітряно. В Одеській області та в Криму очікується +10 +15 градусів, у Миколаївській та Херсонській областях - +12 +17 градусів, а в Запорізькій - до +20 +23 градусів.

Крім того, на сході країни 8 травня пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня +19 +24 градусів.